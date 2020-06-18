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اليوم.. آخر موعد لتلقى البحوث بديل امتحانات التيرم لطلاب جامعة كفر الشيخ

الخميس، 18 يونيو 2020 08:00 ص
اليوم.. آخر موعد لتلقى البحوث بديل امتحانات التيرم لطلاب جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ
كتب محمد صبحى

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تنهى جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس 18 يونيه آخر يوم وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الجامعة  لعمليات استلام البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 -2020 من طلاب فرق النقل بكليات الجامعة تمهيدا للبدء فى أعمال الكنترول وتقويم الأبحاث ومن ثم اعلان النتائج للطلاب .
 
كان المجلس الأعلى للجامعات، حسم مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعرض  المجلس فى  جلسته  قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020.
 
وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج، في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.
 
وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين:"إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة، وعدم قبول أي رسائل مقدمة منهم، إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا، أو أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).

 


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