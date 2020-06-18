اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يعلن تسجل 4 وفيات و 7 إصابات بفيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 07:55 م
اليمن يعلن تسجل 4 وفيات و 7 إصابات بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا فى اليمن عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و7 إصابات بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 248 والإصابات 909.

من جهتها حذرت الخارجية البريطانية اليوم الخميس، من أن اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة، وأضافت الخارجية البريطانية فى بيان أوردته قناة العربية: "أكدنا للمبعوث الأممي ضرورة التسوية العاجلة للأزمة في اليمن ".

وفى وقت سابق، نقلت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، عن 3 مصادر، أن المملكة العربية السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة فى جنوب اليمن مع تصاعد العنف مع حركة الحوثيين، حيث أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالى الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر فى اليمن وحماية قطاعها الصحى الممزق.

وقالت المصادر إن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه المملكة العربية السعودية فى نوفمبر الماضى .

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة