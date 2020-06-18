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النيابة تستعجل التحريات فى مصرع سائق على يد مختل عقليا ادعى أنه المهدي

الخميس، 18 يونيو 2020 06:33 م
النيابة تستعجل التحريات فى مصرع سائق على يد مختل عقليا ادعى أنه المهدي جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة المطرية  إرسال تحريات المباحث الجنائية حول واقعة مصرع سائق على يد شخص يشتبه أنه مختل عقليا ، بعد ادعائه أنه المهدى المنتظر، وذلك لمعرفة تفاصيل وأسباب الواقعة.

وكانت نيابة المطرية، أمرت بإيداع شخص مضطربا نفسياً مستشفي الأمراض النفسية والعقلية، وذلك لاتهامه بالاعتداء على أحد الأشخاص "سائق" باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته. وامرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتبين أن المجني عليه مقيم بذات المنطقة دائم السخرية من الجاني لتكرار إدعائه بكونه "المهدي المنتظر"، وعلى إثر ذلك قام الجاني بالتوجه إلى الموقف محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية وبحوزته سلاحا أبيض وقام بالاعتداء عليه وأودى بحياته.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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