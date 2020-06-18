فيينا(أ ش أ)

أعلنت النمسا اليوم الخميس استعادة حرية السفر بشكل كامل مع أسبانيا اعتبارا من بعد غد السبت، وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج - في تصريحات اليوم - إنه تم إنهاء صلاحية قيود الدخول المتعلقة بجائحة (كورونا) اعتبارا من 20 يونيو الجاري.

ومن جانب أخر، بحث وزير خارجية النمسا في (فيينا) اليوم مع نظيره الألماني هيكو ماس ترتيبات رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأوضح الوزير النمساوي أنه جرى تبادل لوجهات النظر النمساوية والألمانية حول النقاط الساخنة للسياسة الخارجية والأمنية الحالية للاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الصحة النمساوى ردولف انشوبير، أكد أن وضع وباء كورونا فى النمسا جيد، لكن الأزمة لم تنته، وقال وزير الصحة - في تصريحات الأربعاء، إنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ولكن وضع الأزمة "جيد جدا".



وأوضح الوزير - عقب لقاء مع عالم الفيروسات الشهير في برلين كريستيان دروستين - "لدينا 417 شخصًا مريضًا حاليًا، منهم 71 حالة في المستشفيات و11 حالة في العناية المركزة، بينما تعافى 16 ألفا و89 حالة، وتوفي 687 شخصا".



وأضاف الوزير أنه من أجل منع المزيد من تفشي الوباء والحفاظ على الوضع تحت السيطرة، يتم العمل على استراتيجية اختبارات طبية واسعة النطاق للأشهر القادمة، وسيتم تنفيذها اعتبارا من بداية يوليو المقبل.



وأشار الوزير، إلى أهمية إعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنها تعتزم استثمار عدة مليارات يورو في عقود مسبقة مع الشركات المصنعة للأدوية من أجل تسريع التنمية، لافتا إلى أن اللقاح يجب أن يكون جاهزًا في غضون 12 إلى 18 شهرًا، ويفضل إن أمكن ذلك بشكل أسرع.