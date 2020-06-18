اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 04:51 م
خالد صلاح
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النمسا تتعهد بمساعدة ألمانيا خلال رئاستها للاتحاد الاوروبى الشهر المقبل

الخميس، 18 يونيو 2020 04:43 م
النمسا تتعهد بمساعدة ألمانيا خلال رئاستها للاتحاد الاوروبى الشهر المقبل الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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تعهدت النمسا ببذل قصارى جهدها لمساعدة ألمانيا فى إنجاح رئاستها الدورية للاتحاد الاوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل .


جاء ذلك فى مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج اليوم الخميس فيينا مع نظيره الالماني هيكو ماس فى أول زيارة للأخير إلى النمسا عقب جائحة كورونا .


وقال وزير خارجية النمسا أنه لا شك أن ألمانيا تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي في مرحلة صعبة يعيشها العالم بسبب تسارع الاصابات بوباء كورونا وتداعياته الواسعة على الاقتصاد الاوروبي بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمى بشكل عام .


من جانبه...أكد وزير الخارجية الالماني لنظيره النمساوي على عمق العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك فى كافة القضايا الثنائية والدولية لافتا الى أن بلاده انتهت من تصور شامل حول ترتيبات رئاسة الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل .


وأشار الوزير الالماني الى انه بحث مع نظيره النمساوي العديد قضايا السياسة الخارجية والتحديات الأمنية الحالية التى تواجه الاتحاد الاوروبي وبخاصة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد خاصة فى ضوء التوتر القائم على الحدود التركية اليونانية .


الاتحاد الأوروبى

النمسا

ألمانيا

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