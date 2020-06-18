النفط يصعد بفعل الالتزام بخفض أوبك؛ والجائحة تلقي بظلالها

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس بالتزامن مع اجتماع لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها لمراجهة تخفيضات معروض الخام غير المسبوقة، وإن استمرت بواعث القلق في السوق حيال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض مناطق الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا بما يقارب الاثنين بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.51 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 2.3 بالمئة لتغلق على 38.84 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، كبير محللي سوق النفط لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "سنلحظ التزاما أكبر من أوبك.. أعتقد أن السعر كان سيصبح أعلى بكثير لو لم تكن هذه المخاوف من فيروس كورونا."

حثت لجنة وزارية لتحالف أوبك+ دولا مثل العراق وقازاخستان اليوم على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد قيود الإنتاج غير المسبوقة من أغسطس آب أو تخفيفها.