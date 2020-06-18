اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 04:41 ص
خالد صلاح
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المكسيك تسجل قفزة جديدة فى وفيات وإصابات فيروس كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 04:00 ص
المكسيك تسجل قفزة جديدة فى وفيات وإصابات فيروس كورونا كورونا فى المكسيك
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، الأربعاء، وفق " روسيا اليوم " عن تسجيل 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 770 مصابا بـ"كوفيد 19".

وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 159793 حالة والوفيات إلى 19080.

وكانت المكسيك قد رصدت يوم الثلاثاء 4599 إصابة و730 حالة وفاة، والاثنين 3427 إصابة و439 وفاة، ويوم الأحد 4147 إصابة و269 حالة وفاة.

ورجحت السلطات المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

 


المكسيك

كورونا

فيروس

ضحايا

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