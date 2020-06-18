اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ينهي تعاملات الأسبوع فى المنطقة الحمراء

الخميس، 18 يونيو 2020 02:47 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ينهي تعاملات الأسبوع فى المنطقة الحمراء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً،  كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.551 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1641 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1325 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة.
 

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مخصصات قطاع التعليم قبل الجامـعي فى الموازنة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة