أعلنت وزارة الصحة الكويتية، نجاح علاج أول حالة كورونا، عند الأطفال، عبر إجراء أول حالة للرئة الصناعية الخارجية (الايكمو)، وأوضحت الصحة الكويتية، أن الحالة التى تم علاجها، هى لطفلة فى الثامنة من العمر، كانت تعانى من التهاب حاد فى الرئة، ومتلازمة ضائقة الجهاز التنفسى الحاد نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضافت أن الطفلة تعرضت لهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مما استدعى وضعها على جهاز الرئة الصناعية وانعاش الطفلة بنجاح، مشيرة إلى أنها وضعت لمدة أسبوعين في العناية المركزة بمستشفى (العدان) فى حالة حرجة إلى أن تعافت الرئة بشكل كبير، وتم ازالة المريضة من على جهاز الرئة الصناعية الخارجية ( الايكمو)، ونقلها إلى العناية المركزة للأطفال لاستكمال علاجها؛ حيث تم إزالتها من على جهاز التنفس الصناعي بنجاح وهي حاليا في حالة مستقرة.
يشار الى أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يعد أمرا نادر الحدوث، بالمقارنة عند البالغين، وتعتبر هذه الحالة من النوادر؛ حيث يوجد عدد محدود في العالم من الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذين تلقوا العلاج عن طريق تقنية (الايكمو) بنجاح.
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 29 ألفا و512 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ616 من فيروس (كورونا المستجد)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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