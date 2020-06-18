وأضافت أن الطفلة تعرضت لهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مما استدعى وضعها على جهاز الرئة الصناعية وانعاش الطفلة بنجاح، مشيرة إلى أنها وضعت لمدة أسبوعين في العناية المركزة بمستشفى (العدان) فى حالة حرجة إلى أن تعافت الرئة بشكل كبير، وتم ازالة المريضة من على جهاز الرئة الصناعية الخارجية ( الايكمو)، ونقلها إلى العناية المركزة للأطفال لاستكمال علاجها؛ حيث تم إزالتها من على جهاز التنفس الصناعي بنجاح وهي حاليا في حالة مستقرة.

يشار الى أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يعد أمرا نادر الحدوث، بالمقارنة عند البالغين، وتعتبر هذه الحالة من النوادر؛ حيث يوجد عدد محدود في العالم من الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذين تلقوا العلاج عن طريق تقنية (الايكمو) بنجاح.