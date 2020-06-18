الكويت: تعديل حظر التجول الجزئى ليكون من 7 مساء حتى 5 فجرا

كتب محمد جمال

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا اليوم الخميس، بتعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد، لتكون ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) - إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر الاستمرار في العمل بالمرحلة الأولى من المراحل الخمس الخاصة بالعودة الى الحياة الطبيعية في الكويت، لحين تحقيق المعدلات والنتائج التي تسمح للانتقال الى المرحلة الثانية من خطة العودة، على أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، باعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية، وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن.



وأضاف المزرم أنه تقرر أيضا إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي، وميدان حولي، والنقرة، والقطع المعزولة بخيطان؛ وذلك بعد تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بها، مع استمرار عزل كل من الفروانية، وجليب الشيوخ والمهبولة.



ولفت رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أنه تقرر السماح بالسفر للمواطنين الكويتيين، على أن يكون ذلك قاصرا في البداية على الحالات الصحية الحرجة، ممن تسمح حالتهم بالسفر وكذلك مرافقيهم، على أن يكون السفر على نفقتهم الخاصة، وكذلك الطلبة الدارسين في الخارج ومرافقيهم، والمواطن أو المواطن ممن لديه زوج او زوجة أو إقامة في الخارج، فضلا عن بعض الحالات الخاصة التي تقدرها وزارة الداخلية الكويتية، على ألا تقل مدة السفر عن 30 يوما، مع توقيع طالب السفر على اقرار بتحمله قيمة علاجه في حالة اصابته بالفيروس.