الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس ماثيو تالبوت

كتبت سارة علام

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس ماثيو تالبوت، ويروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني قصة حياة القديس في النقاط التالية: