اليوم السابع
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القوى العاملة: وصول 9 رحلات تقل 1275 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم

الخميس، 18 يونيو 2020 12:46 م
القوى العاملة: وصول 9 رحلات تقل 1275 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول  العمل   بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت  يشهد حركة مغادرة  لنحو 24 رحلة طيران تحمل علي متنها 3775 راكبا إلي مطارات 7 دول:  مصر ، والهند، وتركيا، والتيبال، وقطر ، وفيتنام ، وباكستان،  ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 9  رحلات تقل   1275 عاملا من العالقين .

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  9  سوف تصل إلى 5 مطارات هى مطار القاهرة ، والإسكندرية ، والأقصر، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 9 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم الخميس الموافق 18 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا  1275 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي علي الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05  وعلي متنها 130 عاملا  وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي العربية - مصر رقم  218 وتغادر الكويت 11.35 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلي مطار أسيوط.

والثالثة النيل رحلة رقم  6888 قيام من الكويت 14.00 وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة   علي طيران الجزيرة رقم  1723 قيام من الكويت 14.50علي متنها  145 عاملا  تصل لمطار الإسكندرية ، والرحلة الخامسة علي   المصرية رقم   3064  قيام من الكويت 15.05 وعلي متنها  130 عاملا  وتصل مطار الأقصر ، أما الرحلة السادسة  الجزيرة  رقم  1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة .

والرحلة السابعة علي طيران أير كايرو رقم  2416 قيام من الكويت 18.30وعلي متنها  145  عاملا تصل  إلي أسيوط ، والثامنة طيران   الجزيرة  رحلة رقم  1701  قيام من الكويت 19.00 وعلي متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط، والرحلة التاسعة علي طيران الجزيرة رقم  1715  قيام من الكويت 19.00 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ،  وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

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