القبض على 4 متهمين باحتجاز شاب بسبب فتاة بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم باحتجاز شاب، لاعتقادهم تحريضه ابنة أحدهم على ترك المنزل بالعياط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد تعرض شاب للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص بالإكراه.

تبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن فتاة تركت مسكن أسرتها، وأعتقد والدها تورط شاب في تحريضها على ترك المنزل، بسبب علاقة عاطفية بينهما، فاستعان بثلاثة أشخاص واحتجزوا الشاب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".