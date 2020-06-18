اليوم السابع
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القابضة الكيماوية: بناء مصنع قنا لفنلكنات السكة الحديد بخبرات إيطالية

الخميس، 18 يونيو 2020 03:00 ص
القابضة الكيماوية: بناء مصنع قنا لفنلكنات السكة الحديد بخبرات إيطالية عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن بناء مصنع متنقل لتصنيع فلنكات السكك الحديدية بمحافظة قنا سيكون بخبرات إيطالية ،وبالتعاون بين شركة سيجوارت المصرية للمواسير الأسمنتية التابعة لنا وشركة سالشيف الإيطالية.

 وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أنه سيتم قريبا بناء المصنع، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى خطوط السكك الحديدية والمترو، فإن هناك خطة لتطوير شركة سيجوارت، إحدى الشركات التابعة، وهى متخصصة فى صناعة المواسير الأسمنتية وفلنكات السكك الحديدية ، لافتا إلى أننا لدينا مصنع بالتعاون مع شركة سالشيف الإيطالية ينتج المواصفات المطلوبة فى ظل التعاون مع مقاولى هذا القطاع، وبالتالى أصبح لدينا مهمات علينا الوفاء بها .

أضاف عماد الدين مصطفى أن الغرض هو إنشاء مصنع متنقل، بجانب الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، بحيث يمكن تفكيكه ونقله لمكان آخر لا سيما أن الفلنكات ثقيلة وتتطلب نقلا مكلفا، لكن مع وجود المصنع بجانب المشروعات الجديدة، يقلل التكلفة ويزيد من سرعة الإنجاز، موضحًا أنه مجلس الإدارة موافق على المشروع وكذلك الجمعية العاملة للشركة وقريبًا سيتم البدء فيه .

يشار أن الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية هى شركة متخصصة فى صناعة فلنكات السكك الحديدية فى مصر، وتتبع للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، تاسست فى عام 1927 ، بملكية خاصة بمصنع وحيد بالمعصرة حلوان، وكان باكورة إنتاجها المواسير الخرسانية، وبعد عام 1961 انضم للشركة مصانع أخرى فى نفس المجال وأصبح اسمها الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت).  


شركة سيجوارت

شركة سالشيف الايطالية

فلنكات السكة الحديد

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

عماد الدين مصطفى

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