اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 08:58 م
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الغضبان: نادي بورسعيد الرياضي سيكون في أفضل صورة

الخميس، 18 يونيو 2020 08:43 م
الغضبان: نادي بورسعيد الرياضي سيكون في أفضل صورة محافظ بورسعيد ومجلس إدارة النادى المصرى
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن نادي بورسعيد الرياضي هو إحدى القلاع الرياضية التاريخية بالمحافظة وله سجل حافل ومشرف من البطولات والنجوم والقيادات البارزة التي مرت علي النادي طوال تاريخه، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا كاملاً من مسئولي الدولة والمحافظة للحفاظ على هذا الكيان وتاريخه من خلال وجودة في صورة أفضل من حيث الإمكانيات والمنشآت الرياضية المتكاملة في موقعة الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء طارق عمار، وبحضور الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، أنة سيكون هناك بروتوكول ثلاثي بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة وإدارة النادي يتم من خلاله حفظ كافة الحقوق للنادي من خلال الدعم الذي ستوجهه الدولة والمحافظة لإنشاء المقر الجديد للنادي والذي يسمح بإضافة أنشطة ورياضات جديدة إلي جانب الرياضات الموجودة به حاليًا وسيتم السماح لجميع الفرق الرياضية بنادي بورسعيد بممارسة نشاطها وتدريباتها خلال الفترة الانتقالية لإنشاء المقر الجديد للنادي بالمدينة الرياضية.

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