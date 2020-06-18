وقال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن فنادق العقبة بمختلف تصنيفاتها تشهد إقبالا متزايدا من الزوار وفق اجراءات احترازية صحية تتناسب والمعايير الدولية في مكافحة وباء كورونا المستجد.



من جهته، أشار مفوض السياحة في السلطة شرحبيل ماضى، إلى أن أول طائرة وصلت، تابعة لشركة طيران محلية، تلتها الأردنية للطيران، ما يعكس تعافي السياحة الداخلية.



وبين مدير عام شركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك حسين الدولي في العقبة ناصر المجالي، أن المطار جاهز لاستقبال مختلف الرحلات السياحية الداخلية وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة.