وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان أوردته وكالة الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال لقاء بمقر القيادة الجوية العراقية، وأكد الجانبان على أهمية العمل معاً من أجل تطوير قدرات القوة الجوية العراقية وتقديم الخبرات وتطوير الكوادر والطواقم الجويين.

من جهتها قالت بعثة الناتو في العراق إن القائدين ناقشا نظام الترميز الخاص بالناتو والذي ينوي العراق أن يتبنى العمل به مما يساعد في تحسين توفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة العراقية، مشيرة إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية العراقية وحلف الناتو في مجالات عدة مثل التدريب والتعليم، وتخطيط هيكل القوة.