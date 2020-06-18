وصرحت خلية أزمة بابل - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بوفاة معاون طبيب في مستشفى الهاشمية جنوب الحلة بعد إصابته بمرض كورونا.

وقال عضو خلية أزمة بابل الدكتور أوراس العلواني "إن مدير الطواريء في مستشفى الصادق عليه السلام أصيب أيضا بفيروس كورونا وتم نقله إلى الحجر الصحي".

وأضاف العلواني أن عدد المصابين بكورونا من الكوادر الطبية منذ بداية انتشار المرض بلغت ما يقارب المائة إصابة بينها حالتا وفاة.