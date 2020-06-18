أعلنت صحة النجف الأشرف، اليوم الخميس، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومغادرة 150 مخالطا أماكن الحجر الصحي دون أعراض مرضية.
وصرحت خلية أزمة بابل - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - بوفاة معاون طبيب في مستشفى الهاشمية جنوب الحلة بعد إصابته بمرض كورونا.
وقال عضو خلية أزمة بابل الدكتور أوراس العلواني "إن مدير الطواريء في مستشفى الصادق عليه السلام أصيب أيضا بفيروس كورونا وتم نقله إلى الحجر الصحي".
وأضاف العلواني أن عدد المصابين بكورونا من الكوادر الطبية منذ بداية انتشار المرض بلغت ما يقارب المائة إصابة بينها حالتا وفاة.
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