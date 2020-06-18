العثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر فى شاطىء السبلة غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر فى شاطىء السبلة بمنطقة أبو يوسف غرب الإسكندرية.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بلاغا بوجود جثة لفتاه مجهولة ، تحركت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد جاب الله رئيس مباحث اول العامرية لمعرفة أسباب الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أن هناك شبهه جنائية فى الوفاة، وعاينت النيابة العامة جثمان الفتاه وأمرت بنقلها إلى المشرحة وعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.