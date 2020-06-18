اليوم السابع
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العثور على جثة شاب متعفنة داخل مبنى تحت الإنشاء فى الإسماعيلية

الخميس، 18 يونيو 2020 07:24 م
العثور على جثة شاب متعفنة داخل مبنى تحت الإنشاء فى الإسماعيلية جثه
الإسماعيلية – صبرى غانم

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عثر أحد العاملين بأحد محلات بيع الحلويات فى الاسماعيلية على جثة متعفنة بأحد المبانى تحت الانشاء بشارع السكة الحديد دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية مفاده بورود بلاغ للعميد طاهر سليم مأمور قسم ثان الاسماعيلية بالعثور على جثة شاب فى حالة تعفن داخل احد المبانى بشارع السكة الحديد دائرة القسم.

 

على الفور انتقل الى مكان البلاغ المقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية ومعاونيه وبسؤال احد شهود العيان قرر بانه يعمل بمحل الحلويات الملاصق لمكان العثور على الجثة واضاف انه هو وزوملائه فوجئوا منذ عدة ايام بانبعاث رائحة كريهة فى المكان تزدادا يوما عن يوما واشار بانه اكتشف اليوم وجود الجثة داخل احد المبانى فقام بابلاغ الشرطة ومن خلال مناظرة الجثة تبين انها لشاب وفى حالة تعفن.

 

تم تحرير المحضر اللازم وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الاسماعيلية العام وتكثف الاجهزة الامنية ومباحث قسم ثان الاسماعيلية من جهودهم لكشف لغز الجثة.

 

 

 


مباحث الاسماعيلية

اخبار الحوادث

مستشفى الاسماعيلية العام

جثة مجهولة

جثة متعفنة

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