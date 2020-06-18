"الطيران الدولي" يناقش استعادة الثقة فى السفر بـ"المنتدى الاقتصادى العالمى للطيران"

كتبت - هند المغربي

شاركت فانج ليو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للطيران المدنى الدولى فى اجتماع مجموعة عمل المنتدى الاقتصادى العالمى للطيران والفضاء والطيران والسياحة الذى افتتحه البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى والرئيس التنفيذى، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والمطارات والسفر وكبار مسؤولى السياحة والنقل الجوى فى العالم .

وأوضحت دكتورة ليو خلال افتتاحية الاجتماع التى تناولت موضوع "استعادة الثقة العامة فى السفر" حالة الاستيعاب العالمى للتوصيات والمبادئ التوجيهية لفرقة العمل المعنية باستعادة الطيران التابعة لمجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (CART) ، المصممة لمساعدة النقل الجوى على الاستجابة والتعافى من تداعيات جائحة كورونا على أساس عالمى متناسق .

ولفتت ليو إلى استجابة منظمة الطيران المدنى الدولى بسرعة فى بداية الجائحة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية وشركات الطيران والمطارات وغيرها ، مؤكده "لولا هذه الإجراءات والتنسيق المبكر ، كان يمكن للعالم أن يواجه انتشارا أسرع وأكثر شدة لهذا الفيروس."

وأضافت : " ساعدنا الحكومات الوطنية على إيجاد سبل للحفاظ على عمل سلاسل توريد البضائع المهمة ، والحفاظ على الخدمات الإنسانية والخدمات الجوية الطارئة ، وساعدنا أيضا فى العودة المبكرة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل دوليًا بسبب كوفيد -19 .

وأشارت ليو"فى الآونة الأخيرة ، واصلت منظمة الطيران المدنى الدولى العمل على مفهوم ممر الصحة العامة (PHC) الذى سيستخدم نهجًا قائمًا على المخاطر للتخفيف من خطر انتشار كوفيد -19 ، واستفدنا من أكثر من 170 دولة اليوم من العديد من الموارد التشغيلية التى تم توفيرها من خلال منصة كوفيد-19 الخاصة بنا. "

وشددت الأمين العام لمنظمة الطيران المدنى الدولى على أن المنظمة الأمم " إلى إمكانيه جعل الصناعة محورية من هذه الأحداث و جعل الأسطول العالمى أكثر كفاءة من حيث نتائج السلامة والأمن وتجربة الركاب التى نسعى إليها الآن بشكل مشترك ".

وأكد المشاركون فى الاجتماع على أهمية تدابير الصحة العامة لإعادة تشغيل صناعة النقل الجوى ، مع الدعوة إلى طرق أكثر ابتكارا حول كيفية استعادة ثقة الجمهور فى القيام برحلات.

كما شجعوا على توثيق التعاون بين منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة العامة الوطنية ، وهى وظيفة توفرها منظمة الطيران المدنى الدولى بالفعل ولفت بيان منظمة الأمم المتحدة للطيران المدنى إلى أن الأولوية العاجلة لمنظمة الطيران المدنى الدولى هى تحسين تبادل معلومات تدابير الصحة العامة للطيران بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين.