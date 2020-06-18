وأضافت الخارجية الصينية "هذه الخطوة (إقرار مشروع القانون الأمريكي) تدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية، نجحت السلطات الصينية حتى العام الماضي في احتواء 1588 عصابة عنيفة وإرهابية، واعتقلت 12995 إرهابيا، وصادرت 345299 نسخة من مواد دينية غير قانونية.



ويسمح القانون الجديد، الذي وقعه ترمب، بتدقيق أكبر فيما بتعلق بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ، وتشديد ضوابط التصدير على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في "انتهاك الخصوصية الفردية وحرية التنقل وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية".