الصين تخصص 8.47 مليون دولار للإغاثة من الجفاف في مقاطعة يوننان

وسوف تستخدم الأموال المخصصة وفق وكالة الأنباء الصينية " شينخواه" بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ لمساعدة المتضررين من الجفاف الذي ضرب المقاطعة منذ الربيع بسبب قلة سقوط الأمطار .

وتراقب وزارة إدارة الطوارئ عن كثب أعمال الإغاثة من الكوارث في يوننان لضمان حصول السكان الذين يعانون من الجفاف على المياه، بينما خصصت بشكل مشترك مع وزارة المالية 100 مليون يوان لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف للمقاطعة .

وفي يوم 18 مايو الماضي، قامت اللجنة الوطنية الصينية للحد من الكوارث ووزارة إدارة الطوارئ بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع، وهي الأدنى في نظام الاستجابة للطوارئ في البلاد المؤلف من أربعة مستويات، لحالات الجفاف في المقاطعة. كما أرسلتا فريق عمل للمساعدة في الاستجابة للكوارث