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الصحة تكشف الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة القماشية غير الطبية.. إنفوجراف

الخميس، 18 يونيو 2020 10:14 ص
الصحة تكشف الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة القماشية غير الطبية.. إنفوجراف الطريقة الآمنه لارتداء الكمامة القماشية غير الطبية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطرق الآمنة لارتداء الكمامة القماش غير الطبية ووجهت المواطنين بعد استخدام الكمامة التى تبدو تالفة، كما أكدت عدم ارتداء كمامة فضفاضة مع عدم وضعها أسفل الأنف.
 
وقالت وزارة الصحة فى إنفوجراف: لا نتزع الكمامة إذا كان هناك أشخاص على بعد متر واحد منك، وأضافت: لا تستخدموا كمامات يصعب عليكم التنفس من خلالها كما لا يمكن مشاركة الكمامة مع الآخرين.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تستطيع الكمامة القماشية حماية الآخرين من حولك وطالبت بالتباعد الاجتماعى منعا للعدوى.
 
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة، وقالت وزيرة الصحة: هناك عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب فى الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج.
 
وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقى الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى، وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبى، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة  تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.
 
وأضافت وزيرة الصحة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى حالة كان القرار سارى، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفى، مؤكدة أنه فى حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وحال عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.
 
 
 
 


 

الصحة

الكمامات القماشية

التنفس

اخبار مصر

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