الرباط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 9042 حالة، وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 471306 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.