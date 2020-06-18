أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، رصد 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 9042 حالة، وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 471306 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.
وأضافت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات عند 213 حالة.. كما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7999 حالة.
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