وأضافت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات عند 213 حالة.. كما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7999 حالة.