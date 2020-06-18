رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى محافظة الخليل، وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - إن الإصابات الجديدة تركزت في (مدينة الخليل، وتفوح، وحلحول، وسعير) مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في كافة أنحاء فلسطين بلغ 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعاف.

وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، دخول دولة فلسطين فى موجة ثانية من جائحة "كورونا المستجد"، وشددت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.