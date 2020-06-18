أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى محافظة الخليل، وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - إن الإصابات الجديدة تركزت في (مدينة الخليل، وتفوح، وحلحول، وسعير) مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في كافة أنحاء فلسطين بلغ 769 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، و570 حالة تعاف.
وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، دخول دولة فلسطين فى موجة ثانية من جائحة "كورونا المستجد"، وشددت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.
وكانت الكيلة أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة بالفيروس، واليوم إصابة 5 مواطنين، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.
وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الجديدة أربعة في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 حالة.
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