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الصحة العالمية : كوفيد19 ناجم عن فيروس وليس بكتيريا والمضاد الحيوى غير مفيد

الخميس، 18 يونيو 2020 10:34 ص
الصحة العالمية : كوفيد19 ناجم عن فيروس وليس بكتيريا والمضاد الحيوى غير مفيد منشور منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظمة الصحة العالمية في منشور لها : ينتمى الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد19 إلي عائلة فيروسات يطلق عليها الفيروسات التاجية ولا تقضى المضادات الحيوية علي الفيروسات .
 
 
وأوضحت منظمة الصحة العالمية: قد يعانى بعض الأشخاص المصابين بكورونا من مضاعفات ناجمةعن عدوى بكتيرية وقد يوصى مقدم خدمات الرعاية بالمضادات الحيوية ولا يوجد دواء مرخص حاليا لعلاج كورونا .
 
ونصحت منظمة الصحة العالمية المواطنين بالتواصل مع المستشفيات حال ظهور أعراض فيروس كورونا .
 
 
وكانت منظمة الصحة العالمية رحبت بنتائج التجربة السريرية الأولية، الواردة من المملكة المتحدة، والتي تُظهر أن مستحضر كورتيكوستيرويد الديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة مرضى كوفيد-19 ذوى الحالات الحرجة
 

 

وأشارت التجربة إلى أن إعطاء هذا العلاج للمرضى الخاضعين للتنفس الصناعي، يخفض نسبة الوفيات بينهم بمعدّل الثلث تقريبا، في حين يخفض نسبة الوفيات بين المرضى الذين لا يحتاجون إلا للأكسجين بمعدّل الخمس تقريبا، وفقا للنتائج الأولية التي جرى تبادلها مع منظمة الصحة العالمية، فيما لم تلاحظ الفائدة إلا بين المرضى المصابين بحالات كوفيد-19 الحرجة، وليس أولئك الذين يعانون من أمراض خفيفة

صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قائلاً: "هذا هو العلاج الأول الذى يثبت قدرته على خفض معدل الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو بالتنفس الصناعي، وهي أخبار رائعة وأهنئ حكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد والعديد من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الخرق العلمي المنقذ للأرواح

 
 

الصحة العالمية

الرعاية الصحية

فيروس كورونا

المضادات الحيوية

فيروس

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