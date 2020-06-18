الصحة العالمية توضح طرق التعامل مع ملابس مصابى كورونا.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت منظمة الصحة العالمية عن آليات وطرق التعامل مع الملابس إذا كان بالمنزل مريض أو شخص مشتبها في إصابته بمرض كورونا.

كما أوضحت منظمة الصحة العالمية آليات وكيفية غسيل الملابس والمناشف إذا لم يكن فى أسرتك مريض أو شخص مشتبه بإصابته بكوفيد 19.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رحبت بنتائج التجربة السريرية الأولية، الواردة من المملكة المتحدة، والتى تُظهر أن مستحضر كورتيكوستيرويد الديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة مرضى كوفيد-19 ذوى الحالات الحرجة.

وأشارت التجربة إلى أن إعطاء هذا العلاج للمرضى الخاضعين للتنفس الصناعى، يخفض نسبة الوفيات بينهم بمعدّل الثلث تقريبا، فى حين يخفض نسبة الوفيات بين المرضى الذين لا يحتاجون إلا للأكسجين بمعدّل الخمس تقريبا، وفقا للنتائج الأولية التى جرى تبادلها مع منظمة الصحة العالمية، فيما لم تلاحظ الفائدة إلا بين المرضى المصابين بحالات كوفيد-19 الحرجة، وليس أولئك الذين يعانون من أمراض خفيفة. وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قائلاً: "هذا هو العلاج الأول الذى يثبت قدرته على خفض معدل الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو بالتنفس الصناعي، وهي أخبار رائعة وأهنئ حكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد والعديد من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا فى هذا الخرق العلمى المنقذ للأرواح.