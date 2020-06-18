دمشق (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس، تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 187 حالة، وذكرت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ - أنه عقب تسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا قامت فرق الترصد والتقصي بمتابعة الأشخاص المخالطين لها في محافظة القنيطرة وحصرهم وإجراء المسوحات اللازمة، تبين إصابة 9 أشخاص وتم عزلهم جميعا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة بالفيروس في كافة أنحاء سوريا بلغت حتى اليوم 187 حالة، تعافت منها 78 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة 7حالات.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 7 وفيات، حيث ذكرت وزارة الصحة السورية ، أن المتوفاة سيدة سبعينية، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبرا عن وفاة سبعينية في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق بينما ذكرت إذاعة المدينة المحلية أن السيدة كانت دخلت مشفى المواساة بدمشق قبل يومين وتبينت إصابتها بالفيروس، وأضافت أنه تم الحجر على المبنى الذي كانت تقيم فيه .

وكانت آخر حالة وفاة في البلاد تم تسجيلها في الثاني من الشهر الحالي، وذلك قبل أن تعود حالات الإصابة للارتفاع مجددا في 8 من الشهر الجاري، وتسجل البلاد 16 إصابة في يوم واحد، ويتم الإعلان عن فرض حجر صحي على بلدة رأس المعرة في ريف دمشق، ويذكر أنه تم تسجيل 177 إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن، شفيت منها 78 حالة، وتوفيت 7 حالات.