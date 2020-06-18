السيول تغرق مدينة بورصة في تركيا.. شاهد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أغرقت السيول مدينة بورصة شمال غرب، تركيا، وتداولت وسائل إعلام تركية ونشطاء مقاطع فيديو تشير إلى حجم الكارثة التى حلت بالمدينة بعد هطول الأمطار بسبب موجة الطقس السيئ التى تجتاح البلاد.

وطالت موجة أمطار غزيرة ولايات تركية والأرصاد الجوية التركية، وحذرت مديرية الأرصاد الجوية التركية من أمطار غزيرة ستطال عدة ولايات تركية.

وتشهد عدة ولايات أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، تطال العاصفة الأجزاء الغربية والوسطى لمنطقة البحر الأسود وتشمل الولايات التالية: (بولو – دوزجة – كارابوك – كاستامونو – جوروم – أماسيا – طوكات – سامسون – سينوب – زنكول داغ – الأجزاء الداخلية لولاية بارتن).