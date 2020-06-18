اليوم السابع
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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين عدد من الأشخاص فى الطالبية

الخميس، 18 يونيو 2020 09:00 ص
السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين عدد من الأشخاص فى الطالبية مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطالبية، بالأسلحة البيضاء، والتراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما أسفر عن إصابة عدد من الطرفين، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطالبية.

 

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات سابقة، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء، وتراشقوا بالحجارة وزجاجات المولوتوف، مما أسفر عن إصابة عدد من المتشاجرين.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

 

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

 

 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

 

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

 

 

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


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