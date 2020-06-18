وطالبت التوجيهات بتجاوز تبادل المصافحة بعد الصلاة، والعمل على لبس الكمامات قدر الإمكان، وتقصير الخطبة دون الإخلال بشروطها وأركانها، مع الإبقاء على قرار إيقاف حلقات الذكر الجماعي والندوات والمحاضرات والدروس المسجدية لحين إشعار آخر.

وطالب مفرح، الآباء المطارنة والقساوسة بالتقليل في الصلوات، والاجتهاد في طقوس التناول في صلواتهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة بصفة عامة.

وشدد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، على أن حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان.