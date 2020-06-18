وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، أن مانيس وجه الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم باستثناء من يرون ضرورة استمرار أعمالهم لتسيير المهام الضرورية بالدولة إبان فترة الاجازة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان قرر تمديد حالة الإغلاق وحظر التجول في ولاية الخرطوم، حتى 29 يونيو الجاري، مع إقرار بعض الاستثناءات في قطاعات مُحددة، على أن تستعد القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لاستئناف العمل في المرحلة المقبلة، وفقا للتوجيهات الصحية.