السفير الصينى بالقاهرة: سامح شكرى يشارك اليوم فى اجتماع حول "الحزام والطريق"

كتبت رباب فتحى

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشانج إن بلاده تستضيف اليوم مؤتمر حول مبادرة الحزام والطريق عنوان "تعزيز التعاون الدولي للحزام والطريق ومحاربة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) معا"، حيث يترأس الاجتماع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي. وسيحضر وزراء خارجية ووزراء من 25 دولة وأيضا مسئولون كبار من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال السفير إن وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى سيشارك ممثلا عن مصر فى هذا الاجتماع.

وأضاف السفير فى المؤتمر الصحفى التاسع حول فيروس كورونا المستجد، والذى عقد عبر الانترنت، أنه بعد انتشار تداعيات فيروس كورونا على الجميع التعاون لتحقيق المكاسب المشتركة وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق لرفع مستوى معيشة الشعب فى كل هذه الدول المشاركة.

وأعرب السفير عن تقديره لجهود السلطات المصرية والشعب لمواجهة الفيروس، قائلا إن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف تداعيات الوباء على البلاد، مشيدا بمتابعة الرئيس السيسى بنفسه أعمال مكافحة الفيروس فى مصر. وقال إن الرئيس السيسى زار العديد من المشاريع وأكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معربا عن تقديره لهذه الجهود الحثيثة للمضى قدما فى جهود تنمية البلاد جنبا إلى جنب مع مواجهة الفيروس.

وأضاف السفير أن الحكومة المصرية عكفت كذلك على تنمية الاقتصاد المصرى، معربا عن تقديره لدور مصر على المحافل الدولية لتعزيز التعاون الدولى وتدعيم الدول الإفريقية لمكافحة الفيروس. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 3 قمم مصغرة إفريقية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمكافحة آثار الوباء.

وأشار إلى أن الصين قدمت 3 دفعات من المستلزمات الطبية للحكومة المصرية، كما أهدت الشركات والمؤسسات الصينية بعض المستلزمات للشركاء المصريين. ولفت إلى عقد مؤتمرات عبر الانترنت لتقاسم المعلومات الصينية حول الوباء وكيفية احتوائه.

وأكد أن المشاريع الصينية فى مصر لم تتوقف عن العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بهدف حماية العمال سواء الصينيين أو المصريين وذلك بهدف مواصلة تقديم المساهمات الصينية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية المصرية.