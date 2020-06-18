"الزراعة" تناشد مربى الماشية الاستجابة لحملات التحصين لمواجهة الأمراض

كتب عز النوبى

ناشدت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مربى الماشية بالحرص على تحصين مواشيهم والاستجابة لحملة التحصين التي تهمل حاليا ضد مرض الحمى القلاعية للمحافظة على المناعات العالية ضد الامراض الوبائية وخاصة الحمى القلاعية والوادى المتصدع .

يأتى ذلك لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية والتى تحققت من خلال الحملات القومية المتتالية والتي ادت الى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضيين،مؤكدا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا .

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن جهود الدولة للسيطرة على الامراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التى تقوم بها مديريات الطب البيطرى فى كل المحافظات ساهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعية، كذلك مرض حمى الوادى المتصدع وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة .

والجدير بالذكر أنه ولأول مرة في مصر يتم السيطرة على مرضى الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريين خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية لأول مرة في مصر بعد انتهاء فصل الشتاء والذي يُعتبر موسم لانتشار كثير من الأمراض الوبائية التي تُصيب الثروة الحيوانية والداجنة.