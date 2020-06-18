اليوم السابع
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الرعاية الصحة: انخفاض أكسجين الدم عن 90% مع أعراض كورونا يوجب التوجه للمستشفى

الخميس، 18 يونيو 2020 05:39 م
الرعاية الصحة: انخفاض أكسجين الدم عن 90% مع أعراض كورونا يوجب التوجه للمستشفى انخفاض الاكسجين بالدم لأقل من 90% مع وجود أعراض كورونا يستلزم التوجة للمستشفى
كتب وليد عبد السلام

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 قالت هيئة الرعاية الصحة أحد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، إن انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 90% يستوجب التوجة للمستشفي بشكل سريع.

وتابعت الهيئة في منشور لها: "إذا شعرت بأعراض فيروس كورونا أوتأكدت بالتحاليل والفحوصات، وعزلت نفسك منزليا وبدأت تشعر بمشكلة في التنفس، راقب نسبة الأكسجين في الدم بشكل مستمر، و لو انخفضت عن 90% يجب التوجة لأقرب مستشفى".

 
وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدت استمرار تقديم الخدمات الطبية بكافة الوحدات والمراكز التابعة للهيئة، والتي تخدم أكثر من600 ألف مواطن من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" داخل كل منشآتها، بنا يضمن الحفاظ على صحة مقدمي الخدمة الطبية والمنتفعين وتحقيق أقصى معدل سلامة ممكنه. 
 
وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنها تواصل تقديم الخدمة الطبية من خلال كل الوحدات والمراكز التابعة لها في كل التخصصات الطبية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
 
وأوضحت الهيئة أنه تم وضع اللافتات الإرشادية التوعوية التي تؤكد مراعاة المسافات والتباعد الإجتماعي بين المترددين على العيادات الخارجية، وكذلك خارج أماكن التطعيمات وصيدليات صرف العلاج وغرف عمل الأشعة والفحوصات، وقالت الهيئة أنه تم وضع أسهم وعلامات استرشادية لتحديد المسافة الآمنة لوقوف المترددين الراغبين في تلقي الخدمة الصحية داخل المنشأة، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.
 
وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية  أنه يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المنشآت التابعة للهيئة، والإلتزام بارتداء الماسك (الكمامة) كشرط أساسي لدخول المترددين المنشأة الصحية وأثناء التواجد بها، ومنع اصطحاب الأطفال نهائياً إلا في حالة الكشف الطبي على الطفل، إضافة إلى الإلتزام بعدم وجود مرافقين مع المريض بحد أقصى مرافق واحد فقط، وذلك من خلال فرق المتابعة داخل الوحدات والمراكز الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لضمان عدم وجود كثافات عالية للمترددين داخلها وتقليل الإزدحام داخل المنشأة الصحية.
 
 

 


الرعاية الصحية

فيروس كورونا

الاكسجين

التأمين الصحي الشامل

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