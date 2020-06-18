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الراي: الكويت تعدل ساعات الحظر وترفع العزل الصحى عن بعض محافظاتها

الخميس، 18 يونيو 2020 03:39 م
الراي: الكويت تعدل ساعات الحظر وترفع العزل الصحى عن بعض محافظاتها الكويت- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن مجلس الوزارء الكويتى قرر، اليوم، الخميس، فك العزل الصحى على محافظة حوالى، وكشفت مصادر للراي، أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي المنعقد لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا COVID-19 فك العزل المفروض عن حولي والنقرة، نتيجة لتراجع حالات الإصابة بـ "كورونا" فيها.

 

كما عدل مجلس الوزراء الكويتى ساعات حظر التجوال الجزئى، لتكون من الساعة 7 مساء وحتى 4 فجراً، جاء ذلك في اجتماع المجلس الاستثنائي المنعقد حاليا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا COVID-19.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، الخميس عن تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصبح إجمالي عدد الحالات 38,074 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتى وفاة، ليبلغ إجمالى الوفيات 308 حالات.

 

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أنه تم شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 29 ألفا و512 حالة.


الكويت

الحظر فى الكورت

كورونا

عزل صحى

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