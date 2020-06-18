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الراي الكويتية: حبس مصرى مقيم بالكويت اعتدى على إيرانى وأهان شرطى

الخميس، 18 يونيو 2020 01:22 م
الراي الكويتية: حبس مصرى مقيم بالكويت اعتدى على إيرانى وأهان شرطى الكويت- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أنه تم حجز مقيم مصري بالكويت على ذمة قضيتين في قسم شرطة بمنطقة حولي؛ وهما الاعتداء على مقيم إيراني وإهانة شرطي القسم.


وفي التفاصيل؛ قدم إيراني إلى قسم شرطة منطقة حولي بالكويت، وشكا المصري لتعديه عليه بالضرب، بحسب أقواله، فاستدعي المصري إثر الشكوى إلى المخفر، وعند مواجهته من قبل شرطي الأحوال هدد الشرطي واعتدى عليه بالسب والتهجم بقوله «انا أعلمك».


وبحسب الصيحفة الكويتية، سجلت قضية للمشاجرة بينه وبين الإيراني، وقضية إهانة وسب وتهديد موظف عام، وحجز على ذمتيهما من قبل التحقيق.

 

الراي
الراي

 


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