الرئيس الجزائرى يبعث برقية إلى العاهل المغربى بعد إجراء عملية جراحية

كتب مصطفى عنبر

بعث الرئيس الجزائرى ، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، برقية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد إجراءه لعملية جراحية، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وجاء في برقية الرئيس تبون، "تلقيت ببالغ الارتياح و الاطمئنان نجاح العملية الجراحية، التي أجريتموها، وليسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله، داعيا المولى أن يسبغ عليكم نعمة الصحة وأن يمدكم بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل مكروه".

وأضاف الرئيس الجزائرى "تقبلوا جلالة الملك بقبول تمنياتي الخالصة بالشفاء العاجل، مع مودتي واحترامي و تقديري لكم".

وأجرى العاهل المغربى، الملك محمد السادس، عملية جراحية، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، يوم الإثنين الماضى ، وقال القصر الملكى فى بيان، إن الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذينى للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان فى القلب إشارات كهربائية فوضوية).

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية فى العملية التى أجريت للمك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التى أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".