اليوم السابع
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الرئيس التنفيذى لأرامكو: سنستخدم مزيجا من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح

الخميس، 18 يونيو 2020 02:35 م
الرئيس التنفيذى لأرامكو: سنستخدم مزيجا من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح أرامكو
رويترز

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قال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية، اليوم الخميس، إن الشركة ستستخدم مزيجا من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الناصر للصحفيين خلال محادثة عبر الهاتف لدى سؤاله عما ستفعله أرامكو بشأن التوزيعات وما إذا كانت ستطرق أسواق الدين لتغطية التوزيعات أم ستستخدم سيولتها الخاصة "سيكون مزيجا من الأمرين".

وقال الناصر "نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية".


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