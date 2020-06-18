وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم في بيان إن بلاده تقدر شراكتها مع كولومبيا وستواصل تعاونها معها في مكافحة المنظمات الإجرامية في المنطقة لافتا إلى قلق البلدين من دعم نظام مادورو في فنزويلا لتلك المنظمات.



وأشار إلى أنه كان قد تم تقديم أكثر من 75 مهربا للمخدرات للعدالة منذ عام 1986 كما دفعت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليون دولار كمكافآت مقابل المعلومات التي أدت لاعتقالهم.