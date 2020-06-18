اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 05:35 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فادحة فى الصفراء بصعدة

الخميس، 18 يونيو 2020 04:35 م
الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فادحة فى الصفراء بصعدة قوات الجيش اليمنى
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كبدت قوات الجيش اليمنى مسنودة بمدفعية قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن اليوم الخميس مليشيا الحوثى خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، وأحبطت عملية تسلل والتفاف قامت بها عناصر المليشيا بمديرية الصفراء بصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطنى حاصرت مليشيا الحوثى الانقلابية من ثلاث محاور فى جبال "الغرابة والجربة والمقصوص" ومثلث الصفراء من اتجاه تباب "الكازمى وعارف" ومن اتجاه مسطرة "مكحله" بعد محاولتهم التسلل والالتفاف على مواقع الجيش الوطنى.


وأشار إلى أن مروحيات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات قادمة من "جبل رهوان" ووادى "عار" كانت تحاول استقدام عناصر لإسناد المليشيا.

 


اليمن

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