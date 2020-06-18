الجيش السوري يعلن إرسال تعزيزات إلى عين عيسى

عزز الجيش السوري مواقعه في ريف محافظة الرقة، حيث أرسل تعزيزات إلى ناحية عين عيسى في ريف المحافظة الشمالي الغربي.

ونقلت وكالة أنباء سوتنيك الروسية عن مصادر في شرق الفرات أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الغربي.

وبحسب الموقع، أفادت المصادر: "أن التعزيزات استقرت بالقرب من الطريق الدولية بين حلب والحسكة في شمال مدينة عين عيسى، التي تنتشر فيها أيضاً القوات الروسية منذ تشرين الأول الماضي".

واشارت إلى أن التعزيزات ضمت مدفعية ميدان ثقيلة ومشاة ومدرعات.

من جهة ثانية وعلى صعيد متصل نقل الموقع عن مصادر، قولها إن ما يسمى "الجيش الوطني الموالي للنظام التركي، والمتمركز إلى جانب جيش الاحتلال التركي في ناحية تل أبيض قام بإطلاق قذائف مدفعية على منطقة عين عيسى بالتزامن مع وصول تعزيزات الجيش العربي السوري، من دون أن يسفر القصف عن أضرار".

وكان الجيش السوري دخل إلى شرق الفرات، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية في الشمال السوري.