الجيش الإسرائيلي يعلن إخضاع قائد المنطقة الجنوبية للحجر الصحي

كتب- هاشم الفخراني

أعلن الجيش الإسرائيلي عن دخول المزيد من الضباط الكبار برتبة لواء للحجر الصحي؛ لمخالطتهم مصابين بفيروس كورونا.

وذكر الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، أن 7 من الضباط الكبار من حملة رتبة لواء جرى الحجر عليهم، بينهم قائد المنطقة الجنوبية هرتسي هليفي، وقائد جيش الاحتلال في الضفة تمير يدعي، ورئيس شعبة الإشارة والدفاع من الهجمات الإلكترونية ليؤور كرملي وغيرهم.

كما تم الحجر على قائد فرقة غزة اليعيزر توليدانو وقائد فرقة "عيدن" الخاصة دافيد زيني، بالإضافة لقائد فرقة احتياط في الضفة الغربية.

وشمل الحجر أيضًا عشرات الضباط برتب مختلفة والعشرات من الجنود، بينما لم تظهر أي أعراض عليهم ويخضعون للفحص الدوري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أن العدد الإجمالي لعدد وفيات كورونا بلغ 303 وعدد الإصابات بلغ 19,637

وأوضحت الوزارة ، أنه تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات الليلة الفائتة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 303، وتسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19,637.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين عدد الاصابات توجد 37 حالة خطيرة منهم 26 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 40 شخصًا حالتهم متوسطة، و3,798 حالتهم طفيفة، بينما تماثل 15,459 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين (الفعليين) هو 3,875 حالة.