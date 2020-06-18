وأعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة - في بيان صحفي مساء اليوم - عن ارتیاح الجامعة العربية لسرعة حسم هذه القضیة ومعالجتها بهذا الشكل الناجح، موجها التهنئة إلى مصر قیادة وحكومة وشعباً على عودة العمال سالمین وجمعهم مع أسرهم وذویهم.



كما أثنى المصدر على الدور الذي اضطلعت به حكومة الوفاق الوطني اللیبیة في تعاملها الحازم والسریع مع جریمة إحتجاز العمال المصریین، وما أعلنت عنه الجهات الأمنیة المختصة بشأن التحقیق فیها وتقدیم مرتكبیها للعدالة، وما قامت به من جهد في سبیل الإفراج عن العمال والتعاون مع الحكومة المصریة في تأمین عودتهم إلى مصر.