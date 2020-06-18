اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة يستحدث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري

الخميس، 18 يونيو 2020 12:37 م
التنظيم والإدارة يستحدث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووفقا لهذا القرار ينبغي أن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة  الإجراءات اللازمة لاستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحو كمة في هيكلها التنظيمي يتبع السلطة المختصة.
 
وقال رئيس الجهاز إن إنشاء التقسيم التنظيم للمراجعة الداخلية له عدة أهداف منها حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة والمحاسبية في أعمال الوحدة وذلك من خلال ضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات والانظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة و دعم مبادئ الحوكمة.
 
وكشف الشيخ عن اختصاصات التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة  ومنها وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة ومراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والاجراءات المعتمده و مدونة السلوك الوظيفي وكذا تعليمات السلطة المختصة ، إلى جانب مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية ومراجعه انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.
 
وأضاف أن التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية يختص أيضا بمراجعة كفاءه استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات الوحدة، ومراجعة مدى الالتزام بالتعاقدات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تكون الوحدة طرفا فيها، إلى جانب مراجعة أعمال اجراءات الفحص الدوري والمفاجئ على كافة أنشطة الوحدة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم مقترحات تصحيحية لأعمال الوحدة لتلافي حدوث أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى كفاءه الاداء.
 
وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي المستحدث، فإضافة إلى إلى استيفاء الشروط الاخرى المقررة لشغل الوظائف، ينبغي توافر عدت صفات وشروط أهمها أن يكون حاصلا على تقرير تقويم آداء بمرتبة كفء على الاقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، والا يكون قد وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثة ايام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة، وألا يكون قد سبق ادانته في محاكمة تاديبية أو جنائية طوال مده عمله، وبالطبع لابد وان يتمتع بالخبرة الفنية التخصصية بأحد المجالات  المطلوب مراجعتها لمده خمس سنوات على الاقل، إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية المؤهلة لشغل الوظيفة بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
كما ينبغي أن تتقدم السلطة المختصة بجميع الوحدات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باقتراح استحداث تقسيم تنظيم جديد للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتلغي أي تقسيمات تنظيمية أخرى تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالى والإدارى أو التوجيه المالى والإدارى، أو ما يعادلها من تقسيمات تنظيمية.
 
ووفقا للقرار تلتزم السلطة المختصة بجميع الوحدات المشار إليها سلفا بموافاة الجهاز بخطة العمل والإطار الزمني اللازم لتطبيق التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، موضحا بها مقرراته الوظيفيه وعدد الموظفين المقترح للعمل به وذلك خلال موعد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
 
ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم 1146 لسنة 2018 ، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي: التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
 
1ce7152a-d110-4e4d-9564-b834d387b687
 
 
 
244a23a2-28c1-4600-8548-74f3f945a584
 
 
e31788d6-2cda-430c-b518-eea2f8bb51b9
 
 
eda9fa34-4e51-4f55-9bb6-3462cdb644b9

 


التنظيم والإدارة

أخبار اقتصاد

صالح الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"قوى البرلمان" توافق على موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:39 م

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: 8 ملايين مواطن سجلوا على موقع الترقيات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:05 م

رئيس الوزراء يفتتح مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. مدبولى: نسعى لتصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030.. ولا طريق لتولى الوظائف العامة سوى الجدارة والتميُز

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:00 م

نائب رئيس قضايا الدولة رئيسا للقسم القضائى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

إصابة أسامة هيكل وزير الإعلام بفيروس كورونا (تحديث)

إصابة أسامة هيكل وزير الإعلام بفيروس كورونا (تحديث)

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

تحرك أتوبيس المصريين العائدين من ليبيا فى طريقه إلى مسقط رأسهم بكوم الرمل

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

إثارة الكرة الأوروبية تنسى عشاق اللعبة أحزان كورونا.. نابولى ينتزع كأس إيطاليا من يوفنتوس.. سيتى يحتفل بعودة الدورى الإنجليزى بثلاثية ضد أرسنال..تشيلسى يدعم صفوفه بهداف لايبزيج.. وتجدد إصابة إيسكو فى ريال مدريد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس لمبادرة الـ 100مليار جنيه

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من الأحد

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

الحكومة: 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة