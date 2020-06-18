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التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

الخميس، 18 يونيو 2020 08:55 م
التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة انتهت من كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة باستقبال امتحانات طلاب 650 ألف طالب بالثانوية العامة، الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، موضحة أن قرار عقد الامتحانات ليس قرار منفردا بوزارة التربية والتعليم وإنما قرار دولة ممثلة فى الحكومة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، قائلة: عقد الامتحان آخذ فى اعتباره جائحة كورونا ومن ثم تم تكثيف الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المتسجد.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن ضوابط وإجراءات عقد الامتحانات الصحية على أعلى مستوى تضمن سلامة الطلاب بشكل كامل، موضحة أن الكمامات وصلت إلى اللجان وأيضا سوف يتسلم رؤساء اللجان المدارس غدا الجمعة، كما تم تركيب بوابات التعقيم فى مداخل اللجان وأيضا وصول المراقبين إلى الاستراحات وأيضا تجهيز الكنترولات على أعلى مستوى لضمان سلامة أعضائها بتحقيق التباعد بينهم خلال عملية التصحيح، إَضافة إلى وصول الأسئلة إلى المحافظات.

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة وضعت خطة قوية وكبيرة من توفير أطقم طبية وسيارات إسعاف وكواشف حرارية والتزام الطلاب بارتداء الكمامات والتأكيد من  تطهير أيادى الطلاب بالكحول مع تنظيم دخول الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تحقيق تباعد بين الطلاب خلال جلوسهم داخل لجان الامتحان.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

 




 


التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة المعدل

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