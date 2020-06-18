البرازيل تسجل 1238 وفاة و23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت البرازيل مساء اليوم الخميس، تسجل 1238 وفاة و 22765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بانخفاض 31 وفاة و9423 إصابة عن حصيلة الأمس، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

فى غضون ذلك، طورت مجموعة من الباحثين البرازيلين من جامعة سان بابلو، نسيجا مصنوعا من البوليستر والقطن، ويحتوى على طبقة من الجسيمات الدقيقة الفضية التى باستطاعتها قتل فيروس كورونا فى دقيقتين بكفاءة 99.9%، وأشارت صحيفة "بي نيجوثيوس" على نسختها البرازيلية ، إلى أنه تم تطوير نسيج من البوليستر والقطن، على أيدى باحثين من معهد العلوم الطبية الحيوية بجامعة ساوباولو USP.

وشارك باحثون من مركز تطوير المواد الوظيفية (CDMF) التابع لمؤسسة "امبارو ساوباولو" Amparo a la Pesquisa del Estado de São Paulo (Fapesp) ، وهي الهيئة التي مولت جزءًا من البحث ، في المشروع ، الذي طوره باحثون من جامعة جنوب المحيط الهادئ.

وسيتم استخدام المواد المطورة لصنع أقنعة وملابس للأطباء والمستشفيات من قبل Nanox ، وهي شركة تم إنشاؤها حديثًا مكرسة لتطوير الأنسجة المضادة للبكتيريا والفطريات.

وقال لويز جوستافو باجوتو سيموز ، مدير Nanox ، "لقد تقدمنا ​​بالفعل للحصول على براءة اختراع للتكنولوجيا ونجري مفاوضات بشأن اتفاقيات مع شركتي نسيج برازيليتين ستستخدم