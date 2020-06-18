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البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي

الخميس، 18 يونيو 2020 04:10 م
البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي القوات البحرية
كتب زكى القاضى

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في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس) والفرقاطة الإسبانية (SANTA MARIA) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

اشتمل التدريب علي تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها تمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية وتمرين تشكيلات الإبحار، والتي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية علي التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب علي إستعادة الكفاءة للوحدات البحرية وإعادة تموينها .

وقد أظهر التدريب مدي الإحترافية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال لرجال القوات البحرية لتنفيذ كافة الأنشطة التدريبة بكل دقة وإقتدار وكذلك الأهمية العسكرية والإستراتيجية لقاعدة برنيس البحرية ضمن نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذة المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدارات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.


القوات البحريه

الأسطول الجنوبى

الجيش المصرى

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