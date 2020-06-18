اليوم السابع
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البحث عن مالك ثلاجة لحفظ اللحوم لحيازته منتجات منتهية الصلاحية بالوراق

الخميس، 18 يونيو 2020 01:53 م
البحث عن مالك ثلاجة لحفظ اللحوم لحيازته منتجات منتهية الصلاحية بالوراق لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها، لضبط مالك مخزن لحفظ السلع الغذائية بالوراق، لاتهامه بحيازة 7 أطنان و490 كيلو من اللحوم والكبدة، منتهية الصلاحية، وتبين من خلال التحريات، أن الثلاجة الخاصة بحفظ السلع غير مرخصة، وتم إحالة المدير المسئول عنها إلى النيابة للتحقيق، وتحفظ ضباط مباحث التموين على المضبوطات، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن التصرف بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشنت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن تحرير 108 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

 


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